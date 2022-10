"Tunisia a rischio esclusione Mondiali". Sui social: "Ripescate l'Italia!"

La Tunisia rischia di essere esclusa dai Mondiali in Qatar a causa delle interferenze del proprio governo sulle questioni calcistiche. Secondo quanto riportato dalla BBC, la Fifa si sarebbe mossa dopo le dichiarazioni del ministro tunisino della Gioventù e dello Sport Kamel Deguiche sulla possibile chiusura degli uffici federali. Ipotesi in netto contrasto con le norme dettate dal massimo organo del calcio mondiale, per cui le federazioni affiliate devono essere libere da interferenze legali e politiche. La Fifa avrebbe chiesto chiarimenti , attraverso una lettera inviata al segretario generale della Wajdi Aouadi.

I precedenti e le richieste del web

I precedenti parlano chiaro: la Fifa ha squalificato in passato Kenya, Zimbabwe e India, bandita ad agosto a causa di "indebite influenze di terzi". Ingerenze che anche in Tunisia starebbero alimentando timori in relazione all'imminente inizio dei Mondiali in Qatar. La naziobnale guidata da Kadri è inserita nel gruppo D con Danimarca, Australia e Francia. La notizia ha fatto immediatamente il giro del web e molti tifosi si sono già mobilitati per chiedere il ripescaggio dell'Italia, forte della recente vittoria agli Europei. Un'ipotesi però impossibile, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del neo ministro dello Sport Andrea Abodi.