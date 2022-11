"L'omosessualità è una malattia mentale". Bufera ai Mondiali per una frase

A poche settimane dall'inizio dei Mondiali in Qatar, le dichiarazioni di Khalid Salman, ex calciatore e ambasciatore della manifestazione, scatenano le polemiche. Salman ha infatti definito l'omosessualità come "una malattia mentale". L'intervista è stata realizzata dalla tv tedesca Zdf e andrà in onda in uno speciale denominato "Il Qatar segreto". "Durante i mondiali di calcio arriveranno molte persone nel nostro Paese. Parliamo per esempio dei gay - ha detto Salman -. La cosa più importante è la seguente: accetteremo tutti coloro che verranno nel nostro Paese. Ma loro dovranno accettare le nostre regole. L'omosessualità è proibita, perché è una malattia mentale", ha aggiunto, prima di essere interrotto da un addetto stampa.