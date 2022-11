Messi e quella frase sull'incubo Francia che scuote i Mondiali

Nei Mondiali del 2018 il cammino dell'Argentina terminò agli ottavi di finale, a causa della sconfitta (4-3) contro la Francia. Le due nazionali potrebbero incrociare nuovamente il loro destino in Qatar. Gli uomini di Scaloni sono inseriti nel girone C, mentre Mbappé e compagni fanno parte del gruppo D. Le squadre che supereranno la fase a gironi di questi due gruppi, si incroceranno negli ottavi di finale. Una possibilità alla quale Lionel Messi non vuole pensare. In un'intervista rilasciata ad Olè, il fuoriclasse argentino dichiara che "sarebbe un errore" pensare ad uno scontro con i francesi o i danesi (anche loro inseriti nel gruppo D).