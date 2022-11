Mondiali, che ore sono in Qatar? Il fuso orario con l'Italia

Dai campionati nazionali ai Mondiali, gli occhi del calcio si spostano sul Qatar, osservato speciale per questa inedita edizione 2022. Mai era successo che una Coppa del Mondo si inserisse in mezzo alla stagione calcistica, bloccando ogni altra manifestazione. Si parte il 20 novembre, giorno d'apertura con Qatar-Ecuador, e si chiude il 18 dicembre con la finale. Il Qatar in questa fase dell'anno sta entrando nella stagione considerata più fresca, quella che va da dicembre a febbraio, la migliore per far disputare i Mondiali. Per quanto riguarda il fuso orario, rispetto all'Italia il Qatar è avanti di due ore, dunque le partite potranno essere seguite senza particolari problemi di orario.