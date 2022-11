Dani Alves, folle entrata su Pedro: foto shock e social scatenati

TORINO - Manca ormai pochissimo all'inizio dei Mondiali in Qatar , con la cerimonia d'apertura che aprirà la competizione domenica 20 novembre. Le Nazionali stanno completando le rispettive preparazioni, per arrivare al meglio alla nuova edizione della Coppa del Mondo. Esiste ancora il rischio infortuni , con il recente caso di Nkunku che si è infortunato dopo uno scontro con Camavinga e che salterà il Mondiale a pochi giorni dal via. Proprio per questo motivo ha creato scalpore l'entrata shock di Dani Alves , che ha messo a rischio uno dei suoi compagni del Brasile.

Francia, Nkunku salta i Mondiali: ko in allenamento

Dani Alves, intervento durissimo su Pedro

La Selecao di Tite sta completando la sua preparazione a Torino, alla Continassa della Juve. Una sorta di ritorno proprio per Dani Alves, con un passato in bianconero, che è stato molto discusso sui social per la sua entrata in allenamento su Pedro, attaccante del Flamengo. È stato infatti pubblicato un video dove si vede il terzino colpire duramente la caviglia del compagno, con i tifosi sui social che hanno invitato l'ex Barcellona a calmarsi visto l'inizio del Mondiale sempre più vicino. Gli altri compagni del Brasile hanno però confermato che non si è trattato di un intervento violento, con lo stesso Pedro che si è subito rialzato proseguendo l'allenamento.