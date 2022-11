Diretta Emirati Arabi Uniti-Argentina ore 16.30: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

ABU DHABI (EMIRATI ARABI UNITI) - L'Argentina si prepara al debutto per il Mondiale qatariota: l'Albiceleste del ct Lionel Scaloni esordirà in Coppa del Mondo contro l'Arabia Saudita il prossimo 22 novembre. Tra gli appuntamenti pre Mondiale della Selección spicca l'amichevole odierna contro gli Emirati Arabi Uniti: un impegno che servirà a Messi e compagni - reduci da quattro vittorie nelle ultime gare disputate, compresa la Finalissima dello scorso giugno disputata a Wembley contro l'Italia - per oliare ulteriormente i meccanismi e dare l'assalto alla Coppa del Mondo che manca, in bacheca, dall'edizione di Messico '86.