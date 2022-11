L'allarme di Scaloni: "I convocati dell'Argentina potrebbero cambiare". Su Dybala la scelta è chiara

Per l'Argentina è giornalisticamente una bomba a pochi giorni dal debutto a Qatar2022. L'allenatore dell'Albiceleste, Lionel Scaloni , ha schiettamente rivelato che esistono possibilità che la lista finale della squadra per la Coppa del Mondo cambi: "Può darsi che la lista dei 26 giocatori per il Mondiale cambi. Vedremo. Ci sono giocatori che non stanno bene al 100%. Vogliamo essere prudenti e vedere come si evolvono".