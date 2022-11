Mondiali, Camavinga insultato e la Francia si indigna

PARIGI (Francia) - L’ infortunio di Nkunku ha scosso la spedizione francese alla vigilia della partenza per il Qatar, avvenuta ieri con un charter atterrato a Doha nel tardo pomeriggio. Il talento del Lipsia ha dovuto dare forfait per il Mondiale dopo uno scontro in allenamento con Camavinga che gli ha procurato una distorsione al ginocchio sinistro. Sui social, il centrocampista del Real Madrid è stato difeso e perdonato da tanti, ma anche pesantemente insultato con frasi razziste per aver in qualche modo procurato il ko del compagno. Nkunku, che quest’anno stava facendo benissimo con il Lipsia (17 gol stagionali), sarebbe stato uno dei primi rincalzi per l’intoccabile trio Griezmann-Benzema-Mbappé e si aggiunge ai vari Kanté, Pogba, Maignan e Kimpembe, fuori dal Mondiale per infortunio. Per sostituirlo il ct Deschamps ha convocato Kolo Muani, attaccante dell’Eintracht Francoforte. Il 23enne di Bondy (stessa banlieue di Mbappé, alle porte di Parigi), si trovava in Giappone in tournée con il proprio club quando ha ricevuto la chiamata e solt o oggi arriverà in Qatar per aggregarsi al ritiro nel lussuoso Al Messila Resort & Spa.