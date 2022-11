Totti: "La Roma, il Mondiale, il Napoli di Spalletti: vi dico tutto"

Francesco Totti si trova, insieme alla compagna Noemi Bocchi, tra Abu Dhabi e Dubai per una serie di impegni professionali: è Ambassador della Lega di Serie A e ha partecipato all'inaugurazione della nuova sede in Medio Oriente e stasera sarà al Globe Soccer con un ruolo di primissimo piano. Tra un evento e l'altro ha parlato a Sky di tanti argomenti, partendo ovviamente dal Mondiale: "La rassegna senza l'Italia sono come Roma senza il Colosseo. È inusuale, per noi italiani è più che negativo. Sono cose che accadono e vanno prese nel modo giusto. Seguiremo un Mondiale diverso, ma resta una competizione importante con grandi squadre". Per quanro riguarda la vittoria finale, Totti dice che le favorite sono sempre le solite: "Francia, Brasile, Argentina, Germania e Spagna. Non ce n'è una in particolare, ai Mondiali può succedere di tutto. Giocando a novembre e dicembre, inoltre, non sai come arrivano i giocatori a livello fisico".