USA, McKennie: "Onoreremo il nostro paese"

Weston McKennie , centrocampista della Juventus , sarà uno dei protagonisti, con gli Stati Uniti, della Coppa del Mondo che inizierà tra pochi giorni in Qatar .

Intercettato dalla stampa qatariota, il mediano a stelle e strisce a speso bellissime parole di fronte ai propri tifosi, giunti fino in Qatar per sostenere la squadra.

Weston McKennie, parole da leader: "Onoreremo il nostro paese"

Si dimostra ormai un leader fatto e finito Weston McKennie, che prende la parola, dopo l'allenamento, davanti ai tifosi statunitensi giunti fino in Qatar per sostenere la propria squadra:

"Come ha specificato il ct Berhalter, siamo davvero contenti che siati qui. Abbiamo valori che seguiamo in modo instancabile e sono certo al 100% che queste sono le qualità che voi mostrate tutti i giorni. Il sacrificio che voi ragazzi e le vostre famiglie avete fatto, sappiatelo, è incomparabile. Il mio papà era un militare, abbiamo viaggiato ovunque. Mi ha sostenuto il più possibile, il sacrificio che voi fate, dedicando un giorno intero a noi per sostenerci, è fondamentale, dunque grazie. Faremo onore al nostro Paese".