Qatar 2022, l'Argentina perde i pezzi: fuori anche Joquin Correa

QATAR - Ancora una defezione in casa Argentina a poche ore dal debutto a Qatar 2022 . Dopo la rinuncia a Nico Gonzalez , attaccante della Fiorentina , sostituito da Angel Correa dell' Atletico Madrid , il ct dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, è costretto ad un altro cambio per il forfait dell'altro Correa , l'interista Joaquin, anche lui vittima di un problema muscolare.

Argentina è allarme infortuni: fuori anche il Tucu

Il Tucu alza bandiera bianca. Era stato profetico Lionel Scaloni al termine del test con gli Emirati Arabi, vinto in maniera travolgente dalla Albiceleste: più di un giocatore tra i convocati aveva presentato problemi e il ct, appellandosi ai nuovi regolamenti FIFA, aveva preannunciato imminenti cambiamenti nell'elenco dei convocati. Così dopo quello di Nico Gonzalez, sostituito dal colchonero Angel Correa, è arrivato anche il ko di Joaquìn Correa, attaccante dell'Inter, pure lui estromesso da un infortunio in allenamento, Nelle prossime ore arriverà il nome del nuovo giocatore inserito in organico.