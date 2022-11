Cristiano Ronaldo annuncia: "Mi ritiro subito se..."

QATAR - E' un Cristiano Ronaldo senza più freni inibitori, quello che ancora una volta alla vigilia di Qatar 2022, si lascia andare in giudizi, valutazioni, bilanci e previsioni. CR7 proprio in vista del Campionato del Mondo non si tira indietro, come da copione, e lancia la sua sfida: "Se il Portogallo vince il Mondiale non mi importa chi segna, ma se in finale contro l'Argentina di Messi dovessimo vincere 3-2 con un mio gol, mi ritirerei all'istante".