Mondiali, l'inquietante previsione del Nostradamus brasiliano

Negli ultimi anni aveva predetto sia la diffusione del Covid, che la morte della Regina Elisabetta, guadagnandosi il soprannome di "Nostradamus vivente". Ora Athos Salome, il profeta che vive a Divinopolis, in Brasile, ha regalato la sua profezia per il Mondiale in Qatar, svelando i nomi delle possibili finaliste. Salome ha indicato (grazie ad un calcolo che si basa sull'anno dei giochi, sulla data di inizio e grazie alle lettere dei nomi dei Paesi che giocheranno) le cinque squadre che hanno possibilità di raggiungere la finalissima.