"Sono in Qatar e sono gay". La confessione del responsabile media Fifa

DOHA - Annuncio a sorpresa al termine della conferenza stampa tenuta dal presidente Gianni Infantino. Alla vigilia dell'inzio del Mondiale in Qatar Bryan Swanson, responsabile delle relazioni con i media della Fifa, ha preso coraggio e annunciato il suo coming out : "Sono qui in Qatar e sono gay". Un gesto forte, in un paese dove l'omosessualità è considerata un crimine .

Brawan Swanson, coming out in Qatar

Swanson ha poi voluto difendere Infantino, per le critiche da parte della comunità LGBTQ+: "Vorrei dire qualcosa approfittando di questa occasione. Sono qui in Qatar in una posizione privilegiata, di fronte a tutto il mondo, come uomo gay. Credo alle rassicurazioni di Doha secondo cui tutti i visitatori, indipendentemente dall'orientamento sessuale, saranno i benvenuti. Ho riflettuto a lungo se condividere o meno. Alla Fifa ci prendiamo cura di tutti - conclude -. Siamo un'organizzazione inclusiva. Ho diversi colleghi gay. Sono pienamente consapevole del dibattito e rispetto pienamente il diritto degli altri a pensarla diversamente. Capisco. Ma so anche per cosa stiamo combattendo".