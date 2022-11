Qatar-Ecuador 0-2: Valencia show, padroni di casa subito ko

QATAR - Il Qatar inizia male il Mondiale in casa. Sconfitta per 2-0 con l’Ecuador in una partita che ha visto i sudamericani assoluti protagonisti. Le reti tutte nel primo tempo: Valencia apre su rigore, poi raddoppia alla mezz’ora con un grande colpo di testa . In apertura gol sempre dell’attaccante del Fenerbahce annullato dal Var. La star qatariota Ali (capocannoniere della nazionale) non pervenuto. Poco gioco per i calciatori di Sanchez che vedono subito il Mondiale in salita. Prima sconfitta del Paese organizzatore alla prima in una Coppa del Mondo. Nel girone A ci sono Olanda e Senegal in campo domani alle 17.

18:59

90'+5' - Finisce Qatar-Ecuador

Finisce dopo 5' di recupero il primo match del Mondiale 2022 tra Qatar e Ecuador. Vincono i sudamericani con una doppietta di Valencia.

18:49

86' - Chance per Muntari, palla fuori di poco

Muntari arriva per primo su un lancio partito dalle retrovie e calcia al volo dal limite dell'area. Conclusione che termina alta non di poco dando l'illusione del gol al pubblico sugli spalti.

18:38

75' - Primo squillo del Qatar con Afif

Timida azione dei padroni di casa che porta al tiro di Afif dalla distanza. Palla in curva accompagnata dal boato del pubblico. Intanto Valencia alza bandiera bianca: dopo i problemi al ginocchio nel primo tempo, il giocatore decisivo fin qui dell'Ecuador lascia spazio a Cifuentes.

18:32

69' - Il secondo tempo non decolla. Primi cambi

Il secondo tempo di Qatar-Ecuador non decolla. Ritmi lenti e poche occasioni, lo spettacolo al momento è tutto sugli spalti con i tifosi. Intanto primo cambio per l'Ecuador: esce Ibarra ed entra Sarmiento. Per il Qatar, poco dopo, out Ali per Muntari.

18:19

56' - Che occasione per Plata!

Occasione per l'Ecuador ad un passo dal 3-0. Plata riceve al limite, rientra sul destro e calcia a giro sul secondo palo. Al Sheeb è attento e si oppone con sicurezza respingendo il pallone. Ecuador visinissimo al tris.

18:18

55' - Qatar con il possesso palla, Ecuador sempre pericoloso

I padroni di casa provano a macinare gioco con il possesso palla. Ma la manovra è sempre lenta e i passaggi poco precisi. L'Ecuador ogni volta che supera la metà campo avversaria risulta pericoloso.

18:09

46' - Inizia la ripresa di Qatar-Ecuador

Inizia ora il secondo tempo con l'Ecuador avanti per 2-0 grazie alla doppietta di Valencia. Per lui problemi ad un ginocchio a fine primo tempo, ma è regolarmente in campo. Tutto risolto.

17:50

45'+5' - Finisce il primo tempo tra Qatar e Ecuador

Ali arriva in ritardo su un bel cross, potenziale occasione per il Qatar. Poi duplice fischio: finisce la prima frazione di gioco tra Qatar e Ecuador. Sudamericani in vantaggio per 2-0 con la doppietta di Valencia (prima rete su rigore). Zero occasioni per i padroni di casa, che nella ripresa proveranno a riaprire il match.

17:41

41' - Ci prova il Qatar

Afif scappa in campo aperto, ma arriva il recupero della difesa sudamericana. Il Qatar prova a chiudere in avanti la prima frazione di gioco, piccoli segnali di ripresa dopo tanto dominio dell'Ecuador.

17:31

31' - Raddoppio dell'Ecuador, ancora Valencia

Ecuador nel segno di Valencia. Grande cross di Preciado per la testa dell'attaccante, che con un grande stacco trova l'angolino alle spalle del portiere del Qatar. 2-0 per l'Ecuador, doppietta di Valencia, davvero scatenato.

17:20

20' - Altra potenziale occasione per l'Ecuador

Grande occasione per Estrada che colpisce di testa sopra la traversa a pochi passi da Al Sheeb (colpendolo). Ma è tutto fermo per fuorigioco. Dominio assoluto da parte dell'Ecuador.

17:16

16' - Calcio di rigore per l'Ecuador: Valencia non sbaglia!

Valencia steso in area dal portiere Al Sheeb, Orsato non ha dubbi e assegna il calcio di rigore. Lo stesso giocatore dell'Ecuador dal dischetto non sbaglia. 1-0 Ecuador sui padroni di casa, questa volta è tutto buono. Valencia fin qui il migliore.

17:11

11' - Tanto Ecuador in questo inizio di match

L'Ecuador fa la partita, Valencia tra i più propositivi. Il giocatore del Fenerbahce ha segnato subito un gol, poi annullato per fuorigioco. Il Qatar al momento è tutto chiuso dentro la propria metà campo e cerca di giocare sulle ripartenze.

17:03

3' - Subito avanti l'Ecuador con Valencia, ma è fuorigioco!

Suglio sviluppi di una punizione, pasticcio del portiere Al Sheeb con un'uscita sbagliata. Il pallone finisce sulla testa di Valencia per il gol dell'1-0. Controllo Var, c'è fuorigioco. Il risultato rimane sullo 0-0.

17:00

1' - Inizia il Mondiale, inizia Qatar-Ecuador

Inni nazionali e fischio d'inizio di Daniele Orsato. Con lui, al Var, Irrati e Valeri e gli assistenti Carbone e Giallatini. Primo pallone per il Qatar vestito con maglia rossa. Ecuador con divisa gialla. È iniziato il Mondiale 2022.

16:45

Occhi sulla punta di diamante del Qatar

L'attaccante del Qatar, Almoez Ali, è stato il capocannoniere della Coppa d'Asia 2019, vinta dalla sua squadra, segnando nove gol (con 10 tiri in porta) in sette partite. È il record di reti per un giocatore in una singola edizione del torneo. Classe 1996, gioca con l’Al Duhail.

16:35

Le formazioni ufficiali di Qatar-Ecuador

QATAR (5-3-2) - Al Sheeb; Pedro Miguel, Hassan, Ahmed, Hisham, Khoukhi; Hatem, Alhaydos, Boudiaf; Afif, Ali. All. Sanchez Bas.



ECUADOR (4–4-2) - Galindez; A. Preciado, Torres, Hincapié, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Estrada, Valencia. All. Alfaro.

16:30

Le gare di apertura promettono spettacolo

Le ultime quattro partite di apertura di un Mondiale hanno prodotto un totale di 17 gol (media di 4.3 reti a partita). Questa è la prima volta che il torneo inizia di domenica dall'edizione del 1982 (vittoria a Barcellona del Belgio per 1-0, contro l'Argentina detentrice del titolo). Altri numeri. Il Qatar ha vinto tutte e tre le precedenti partite giocate allo Stadio Al Bayt, con un punteggio complessivo di 9-0.

16:20

Fine della cerimonia, ora il calcio giocato

Si chiude la cerimonia di inaugurazione di Qatar 2022. Vero e proprio show in stile 'Olimpiade'. Ora spazio al calcio giocato, con le squadre di Qatar e Ecuador in campo per il riscaldamento. Fischio d'inizio alle ore 17: direttore della gara sarà l'italiano Orsato.

16:10

Il discordo dell’emiro e la mascotte protagonista

Grande show con La’eeb, la nuova mascotte del Mondiale 2022. Poi video di circa 50 anni fa in cui si intravede l’emiro Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani giocare a calcio nel deserto. E oggi è allo stadio per inaugurare la Coppa del Mondo. "Abbiamo lavorato duramente con tanta gente per allestire un torneo di successo. Abbiamo profuso tutti i nostri sforzi per il bene dell'umanità. Finalmente è arrivato il giorno che tutti aspettavamo: da oggi e per i prossimi 28 giorni seguiremo la grande festa del calcio. Persone di Paesi e razze diverse arriveranno in Qatar e tanti altri seguiranno da tutto il mondo grazie alla tv. È bello che i popoli mettano da parte ciò che li divide e celebrino ciò che li unisce. Auguro a tutti di vivere un tempo di gioia ed emozioni, che siano giorni che possano ispirare bontà e speranza. Benvenuti e buona fortuna a tutti", queste le parole dell'emiro che danno il via alla competizione.