Giornalista rapinata in diretta tv durante il Mondiale. La polizia del Qatar: "Prigione o..."

Una giornalista del canale all news TN, Dominique Metzger, è stata rapinata mentre trasmetteva in diretta da Doha. "Avevo con me una piccola borsa con tutte le cose di cui si ha bisogno, il portafoglio, le chiavi della nostra camera d'albergo, alcuni fazzoletti", ha detto ad un cronista della tv con cui collabora. Presentandosi al commissariato di polizia per sporgere denuncia, la giornalista è stata testimone di una proposta shock delle autorità. Metzger ha raccontato ciò che gli è successo: "La polizia maschile non ti registra", ha detto, "appena arrivata alla stazione di polizia, mi hanno portata in un altro posto dove c'erano solo donne. Ho chiesto perché ero lì e mi hanno risposto che, essendo una donna, doveva essere una poliziotta ad aiutarmi".