Milinkovic: “Sogno con la Serbia”. E i tifosi della Lazio sono tutti per lui

QATAR - “Il primo obiettivo ora è superare la fase a gironi”. Sergej Milinkovic-Savic non guarda tanto avanti. Con la Serbia debutta giovedì contro il Brasile e il Sergente della Lazio vuole essere assoluto protagonista del Mondiale in Qatar: “Dobbiamo giocare una partita alla volta e accumulare vittorie il più possibile. In Russia 2018 ero giovane e non presi parte alle qualificazioni. Poi l’allenatore mi chiamò. Inizialmente è stata dura per me, perché non sentivo di meritare di essere lì. È successo tutto così in fretta. Ma alla fine i compagni di squadra mi hanno accettato nel migliore dei modi e mi sono abituato”, ha raccontato al canale ufficiale della Fifa.