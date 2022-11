Danimarca-Tunisia 0-0: vince l'equilibrio, Eriksen non incide

DOHA (QATAR) - Finisce 0-0 la sfida del gruppo D tra Danimarca e Tunisia. All'Education City Stadium di Doha i biancorossi di ct Hjulmand non riescono ad avere la meglio sulle 'Aquile di Cartagine' che giocano una gara coraggiosa e colgono un importante punto in una partita dominata dall'equilibrio e giocata a buoni ritmi. Delude l'ex interista Eriksen che non incide sul match. L'unica occasione degna di nota della partita è un colpo di testa dell'ex attaccante del Parma Cornelius che, da zero metri, prende il palo. Annullato un gol per fuorigioco per parte, a Jebali e all'ex Bologna Skov Olsen. Nel convulso finale (92') Lindstrom impegna il portiere tunisino Dahmen ma il risultato non cambia: la Tunisia strappa un pareggio d'oro, il primo a reti bianche del Mondiale qatariota.