Scommesse Mondiali, la Germania parte favorita contro il Giappone

Una volta, si diceva, non c’erano dubbi. La Germania nei grandi appuntamenti non tradisce mai le attese. Per tanto tempo è stato effettivamente così ma nell’ultimo Europeo le cose sono andate diversamente. La nazionale tedesca ha passato come seconda la fase a gironi (con soli 4 punti all’attivo) e poi, nell’ottavo di finale, è stata subito eliminata dall’ Inghilterra .

L'eliminazione ha fatto scattare il cambio di allenatore, fuori Joachim Low e dentro Hans Dieter Flick (fino a quel momento allenatore del Bayern). Il cambio di guida, però, non ha dato gli effetti sperati ed anche le successive esibizioni della corazzata tedesca hanno lasciato molte perplessità. Certo le sette gare rimanenti di qualificazione a questo Mondiale sono state tutte vinte (ma gli avversari erano Liechtenstein, Armenia, Macedonia del Nord, Islanda e Romania) mentre dopo sono arrivati diversi pareggi con una sola vittoria nel girone di Nations League chiuso con un poco lusinghiero terzo posto.

L’ultima, recente, esibizione contro il modestissimo Oman ha visto la vittoria tedesca, con una sola rete realizzata, a soli 10 minuti dalla fine del match. Con queste premesse l’esordio in Qatar contro il Giappone presenta qualche insidia ma, a favore di Gnabry e compagni, c’è il contemporaneo rendimento non troppo brillante dell’undici del Sol Levante che alterna qualche prestazione di tono ad altre più modeste. Una sequenza di risultati che autorizza comunque a lasciare intatta la fiducia nei confronti della Germania che, anche secondo le quote, parte in questa sfida con i favori del pronostico.

Si parte dunque con il segno “1” ma, considerando che una rete, da un po’ di tempo a questa parte, la retroguardia tedesca comunque la subisce, ecco che all’orizzonte sbuca anche l’esito “Goal” in grado, per chi se la sente, di essere utilizzato come eventuale alternativa o possibile abbinamento.

Ecco le quote proposte dai principali bookie per l'esito Goal. Goldbet e Better propongono l'ipotesi Segnano entrambe a 1.75, superiore l'offerta degli operatori Cplay e Begamestar su questo mercato: il Goal infatti è pagato 1.84.