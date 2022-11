Pronostico Belgio-Canada: Diavoli rossi favoriti

Anche il girone F di questo Mondiale in Qatar sembra avere la sua squadra di punta. Si tratta del Belgio che, anche se un po’ più appannato nella forma e nei risultati (ha perso con l'Egitto l'ultima amichevole pre-Mondiale) rispetto a un po’ di tempo fa, rappresenta sempre una delle nazionali più forti in circolazione.

Il Belgio debutta al Mondiale contro il Canada, fai il tuo pronostico e vinci i premi in palio!

Il No Goal è ben pagato: ecco quanto vale

Che ci sia stato un calo nel rendimento di De Bruyne e compagni lo dimostra il recente secondo posto nel girone della Nations League chiuso con dieci punti all’attivo, dietro l’Olanda, dopo aver perso entrambe le sfide con i “Tulipani” e pareggiato con il Galles.

Nonostante ciò le quotazioni dei “Diavoli Rossi” in questa kermesse sono abbastanza elevate e per loro sembrano esserci tutti i presupposti per un ruolo di primo piano nella competizione.

Se le premesse sono queste appare difficile ipotizzare che, nel match d’esordio, il Belgio possa inciampare contro il Canada. Certo nel calcio tutto è possibile ma, visto il divario tecnico tra le due nazionali, qui il compito per l’undici guidato da Roberto Martinez non sembra proibitivo.

Il Canada, caratura tecnica a parte, viene infatti da una serie di prestazioni altalenanti con sconfitte contro gli avversari più talentuosi e la recente vittoria in amichevole col Giappone non sposta più di tanto il giudizio.

Alla luce dei dati a disposizione diventa inevitabile guardare in direzione del Belgio lasciandogli tutti i favori del pronostico. Anche le quote la pensano allo stesso modo affidando al segno “1” il ruolo di più probabile.

Su Cplay e Begamestar la vittoria del Belgio è proposta a 1.53, premio di poco inferiore rispetto all'1.50 previsto da Better e Goldbet. Per questi operatori è invece identica l'offerta sull'esito No Goal (almeno una non segna) bancato a 1.85.