"Cercavamo birra, siamo finiti nel palazzo dello sceicco": l'incredibile storia dei tifosi in Qatar

QATAR - L'uscita serale alla ricerca della birra, vietata negli stadi del Mondiale in Qatar, si è trasformata in una "Notte da leoni", letteralmente. La storia incredibile riguarda due tifosi inglesi, precisamente dell'Everton, che, mentre cercavano una pinta nel paese che ospita la Coppa del Mondo, si sono ritrovati nel palazzo del figlio di uno sciecco con una sorta di zoo all'esterno, tra scimmie, leoni e uccelli esotici. L'imprevisto è diventato virale grazie al video-racconto dei due tifosi pubblicato su TikTok e poi diffusosi in Rete.