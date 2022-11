Elon Musk e i Mondiali di calcio: il miliardario fa i conti su Twitter

Altro che Twitter in crisi, Elon Musk in persona "cinguetta" per esaltare i numeri da record sulla piattaforma sociale in concomitanza con i Campionati Mondiali di calcio in corso in Qatar. Il nuovo proprietario di uno dei social più gettonati livello di informazione esulta, snocciolando numeri da record e congratulandosi con i "superstiti" del Team, impegnati a gestire enormi flussi.