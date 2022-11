Roberto Baggio: "La mancata convocazione al Mondiale 2002? Resta una ferita"

Roberto Baggio e il Mondiale mancato nel 2002: "Avrei meritato quella chiamata..."

"Meritavo quella chiamata, per tutto ciò che avevo fatto con la Nazionale. Poi era nella terra del mio maestro, avrei potuto scrivere un'ultima pagina importante in Azzurro". Il Divin Codino ha poi aggiunto: "Ho avuto tanti infortuni, ma certamente quello più pesante è arrivato a 18 anni. Praticamente per due anni rimasi fermo. E poi a 18 anni non sai ancora come funziona il mondo. Ho avuto la fortuna di avere una passione sconfinata per il calcio, che mi ha fatto sempre rialzare".