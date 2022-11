Germania, ci vediamo a Roccaraso

Se i qatarioti volevano rendere sorprendente e più interessante il loro disorganizzatissimo, contestatissimo Mondiale per il momento ci sono riusciti (trovo splendidi solo gli stadi di un evento che ha mosso complessivamente 220 miliardi: Doha ha cambiato faccia). Complimenti al regista Al-Sorrentin (con i soldi tutto è possibile) che non è Al-Infantino, anche se al presidente della Fifa una fantasia spiazzante non manca di certo. Le sconfitte dell’Argentina e della Germania con sauditi e giapponesi - e per altre ragioni quella del ricchissimo Qatar con il povero Ecuador - hanno infatti moltiplicato le attenzioni su un torneo in cui i grandi sembrano molto meno grandi e i piccoli e medi molto meno piccoli e medi: il livello si sta abbassando da anni in modo costante, ma pochi si sono accorti che sono spariti i campioni “veri”. Marocco-Croazia non figura nella lista dei risultati shock soltanto perché la squadra di Walid Regragui allinea Mazraoui, Hakimi, Ziyech e El-Nesyri, gente che frequenta i principali campionati europei per di più con i top club.