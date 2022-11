Dramma in diretta tv: la commentatrice abbandona lo studio per la morte della madre

Dramma per Nadia Nadim , star del calcio femminile. La giocatrice stava commentando il match dei Mondiali 2022 in Qatar tra Danimarca e Tunisia sul canale britannico ITV quando ha appreso della tragica morte della madre. La donna, considerata una delle sportive più influenti secondo Forbes, ha improvvisamente abbandonato il collegamento senza dare alcuna spiegazione. 24 ore dopo ci ha pensato la stessa 34enne danese di origine afghana (è fuggita a 12 anni dall'Afghanistan dopo che i talebani uccisero suo padre) a rivelare il motivo.

Il dramma di Nadia Nadim

Con un post pubblicato su Instagram Nadia Nadim ha rivelato che nel corso della diretta tv ha saputo che la madre è morta a causa di un drammatico incidente. È stata travolta da un camion mentre rientrava a casa dopo essere stata in palestra. "Le parole non possono descrivere quello che sto provando. Ho perso la persona più importante della mia vita ed è successo in modo improvviso e inaspettato. Aveva solo 57 anni", ha scritto Nadia che dopo aver militato nel Manchester City e nel PSG, ora gioca negli Stati Uniti con la maglia del Racing Luisville.