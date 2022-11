Brasile-Serbia diretta: Raphina ci prova, bravo Milenkovic

LUSAIL (Qatar) - La prima giornata degli otto gruppi del Mondiale in Qatar si chiude con la sfida tra il Brasile e la Serbia, valida per il girone G (che oggi ha visto l'1-0 della Svizzera sul Camerun). I verde-oro di Tite sono tra i favoriti per la vittoria finale, ma stasera, alle 20, si trovano di fronte una formazione ricca di talento, secondo la tradizione del calcio slavo. I ragazzi di Stojkovic vogliono vendicare il ko nella prima fase di Russia 2018, quando il Brasile si impose per 2-0 con gol di Paulinho e Thiago Silva. Tanti gli "italiani" e gli ex della Serie A nelle due squadre: la Serbia, soprattutto, ne ha 11 tra i 26 convocati.