Diretta Inghilterra-Stati Uniti ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL KHOR (Qatar) - Allo Stadio Al Bayt di Al Khor in Qatar è in programma alle 20 (22 locali) Inghilterra-Stati Uniti, gara valida per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo B del Mondiale. Ben 6 gol e tante giocate di qualità per la nazionale inglese nella roboante vittoria contro l'Iran nella prima giornata. Kane e compagni sono a caccia di un altro successo per proseguire a punteggio pieno nel gruppo. Gli Stati Uniti di Berhalter sono stati fermati sull'1-1 dal Galles di Page: Bale su rigore nel finale ha pareggiato i conti dopo l'iniziale vantaggio americano del figlio d'arte Timothy Weah. Si tratta del terzo confronto ufficiale in Coppa del Mondo tra Inghilterra e Stati Uniti. Il primo risale al 1950 con la vittoria degli americani per 1-0. Nel 2010 la sfida terminò in pareggio 1-1. Nel 2018 si conta anche una gara amichevole terminata 3-0 per l'Inghilterra.