Gli inglesi non lasciano in pace l'Italia: la risposta dei tifosi è geniale

Galvanizzati dal 6-2 rifilato all'Iran al debutto nei Mondiali e in attesa della seconda sfida contro gli Usa, i tifosi dell'Inghilterra non perdono l'occasione di 'punzecchiare' l'Italia rimasta invece fuori dalla Coppa del Mondo in Qatar. Brucia ancora agli inglesi la ferita dell'ultimo Europeo, vinto dagli azzurri superando ai rigori nella finale di Wembley proprio i padroni di casa, battuti poi di nuovo in Nations League.