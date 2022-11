McKennie, ma che fai? Il gesto con il fotografo fa impazzire i social

AL KHOR (Qatar) - In un Mondiale che continua a regalare colpi di scena dentro e fuori dal campo, altro singolare gesto da immortalare nel corso della sfida tra Inghilterra e Stati Uniti . Il centrocampista americano e della Juventus , McKennie, andando a recuperare un pallone terminato in fallo laterale, trova un modo originale di ovviare all'umidità che rende pericolosamente scivolosa la presa sul pallone.

McKennie e la soluzione "a portata di mano"

Nella trance agonistica del match, McKennie non ci pensa un attimo: il pallone è appena terminato fuori e lui lo va a recuperare per rimetterlo in gioco, asciugandosi però le mani con la prima cosa che trova a "portata di mano": la pettorina di un fotografo appostato a bordo campo, letteramente usato come asciugamano prima di riprendere il gioco. Un gesto diventato subito virale sui social e che ha anche scatenato le lamentele di tanti professionisti del settore: "Rispetto per i fotografi e per chi lavora!".