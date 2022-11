Harry Kane e il caso del Rolex arcobaleno: ecco quanto costa

DOHA (Dubai) - La guerra mediatica tra la FIFA e le squadre che hanno a cuore la comunità Lgbtq+ continua a colpi di manifestazioni dei singoli giocatori o - come nel caso della Germania - delle squadre. La FIFA aveva minacciato di sanzionare con un’ammonizione i capitani che avessero indossato la fascia arcobaleno, e tanto è bastato per evitare qualsiasi tipo di violazione del protocollo. Ma tutto ciò non ha impedito ai singoli calciatori di esprimere il proprio pensiero.