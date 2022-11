In 40mila guardano Germania-Giappone, ma c'è un errore clamoroso...

Una clamorosa ' illusione collettiva '. È quella che hanno incredibilmente condiviso in Vietnam 40mila persone, convinte di guardare su Youtube la partita vinta a sorpresa dal Giappone contro la Germania nei Mondiali in Qatar. Solo dopo un po' di tempo si sono accorte che si trattatava di una partita 'virtuale' giocata su Fifa.

Tratti in inganno

A raccontare l'episodio è il viernamita 'VNExpress', spiegando come moltissimi utenti siano stati tratti in inganno da un video caricato su YouTube che sosteneva di mostrare la diretta del match, quando in realtà ad essere trasmesso era un semplice video realizzato su FIFA 23 spacciato per la trasmissione live della partita. Una 'pubblicità ingannevole' che ha evidentemente raggiunto lo scopo, visto il 'boom' di contatti sul canale che ha caricato il video.