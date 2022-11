Tragedia ai Mondiali, muore un tifoso del Galles: cosa è successo

Un tifoso gallese, in Qatar per il Mondiale, è morto: la notizia è stata confermata dai social dei tifosi del Galles: "Purtroppo abbiamo perso uno dei Red Wall ieri in Qatar, le nostre più sincere condoglianze vanno a suo figlio qui a Doha e alla sua famiglia in Galles". Si tratta di Kevin Davies, che si trovava in Medio Oriente assieme alla famiglia e agli amici: il 62enne, a quanto riferito dalla BBC, sarebbe morto venerdì per cause naturali. Noel Mooney, amministratore delegato della Federcalcio gallese ha scritto su Twitter: "Rattristato dalla notizia che uno dei nostri tifosi è morto qui. Le nostre condoglianze vanno alla famiglia e ovviamente siamo pronti a dare il sostegno come possiamo".