Diretta Croazia-Canada alle 17, probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Secondo turno della fase a gironi per la Croazia che, dopo il pareggio con il Marocco , chiede strada al Canada per costruire il proprio passaggio agli ottavi. Il Canada , reduce dal ko all'esordio con il Belgio , cerca i primi punti non solo a Qatar 2022, ma anche della propria storia ai Mondiali.

Dove e a che ora vedere Croazia-Canada: orari e canali

L'incontro tra Croazia e Canada, valido per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo F dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma al Khalifa International Stadium alle 17 (19 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui la diretta di Croazia-Canada sul nostro sito

Croazia-Canada, probabili formazioni

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic, Livaja, Perisic. CT: Dalic. A disposizione: Grbic, Ivusic, Stanisic, Barisic, Erlic, Majer, Petkovic, Budimir, Orsic, Vida, Sutalo, Sucic, Jakic, Vlasic, Kramaric.

CANADA (3-5-2): Borjan; Johnston, Miller, Vitoria; Buchanan, Hutchinson, Eustaquio, Davies, Adekugbe; David, Larin. CT: Herdman. A disposizione: St.Clair, Pantemis, Laryea, Cornelius, Waterman, Piette, Fraser, Hoillet, Kaye, Kone, Osorio, Millar, Wotherspoon, Cavallini, Ugbo.

ARBITRO: Andres Matonte (Uruguay)