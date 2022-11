Camerun-Serbia, vietato fallire: analisi, quote e pronostico

Camerun-Serbia, fai il tuo pronostico

Serbia e Camerun cercano i primi punti, scopri il consiglio

“Leoni Indomabili” nettamente meglio degli elvetici nel primo tempo, poi dopo il gol di Embolo (48’) un netto calo.

La Serbia sapeva di avere di fronte un Brasile irresistibile: ha retto un tempo, poi il muro è crollato. C’è ora da cancellare lo zero in classifica e anche quello relativo ai “Tiri nello specchio della porta” effettuati al Mondiale, perchè il Camerun non è il Brasile.

Da registrare la serie di dieci Under 2,5 di fila (al 90’) per gli africani, esito a cui i quotisti accordano una leggera prevalenza. Quota 1.75 su Better e Goldbet, 1.72 su Cplay e Begamestar. L'Over 2,5 paga 2.01 su Cplay e 1.95 su Better.

La Serbia parte in pole position nell’esito 1X2 finale ma deve dimostrare sul campo di essere superiore. Il segno 2 pro Vlahovic e compagni si gioca a 1.70 su Better e a 1.72 su Cplay mentre l'1 del Camerun è proposto a 5.05 sulla lavagna Begamestar a fronte del 5.10 previsto dal bookie Goldbet.

Come pronostico ci si può orientare su una combo: X2+Multigol 1-3 (quota 1.75) oppure 1-4 (quota 1.40), a seconda di dove si vuole fissare l’asticella.