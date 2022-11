Il trono del Brasile trema ma regge. La più televista del Mondiale resta per ora Brasile-Serbia con i suoi 6.602.000 spettatori e il 29,99% di share, ma alle sue spalle la concorrenza è elevata e più andremo avanti più gli ascolti verranno ritoccati verso l'alto. Certo se ci fosse stata l'Italia i numeri sarebbero stati differenti, ma l'interesse per un evento come il Mondiale viene confermato dai dati fino a questo momento registrati: se giocano il Brasile, l'Argentina, la Francia gli ascolti sono di rilievo.