Diretta Camerun-Serbia ore 11: le formazioni ufficiali

DOHA (QATAR) - Per la Serbia di Dragan Stojkovic arriva già una sfida decisiva contro il Camerun. Milinkovic e compagni non hanno convinto nella gara d’esordio persa contro il Brasile, e ora sono costretti a battere la selezione africana che - a sua volta - cerca un pronto riscatto dopo il ko subito dalla Svizzera. Oggi chi perde rischia di andare a casa.

Serbia-Camerun, dove vederla: orari e canali

L'incontro tra Serbia e Camerun, valido per la seconda giornata del Gruppo G dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma oggi (lunedì 28 novembre) al 'Janoub Stadium' di Al Wakrah alle ore 11 italiane (ore 13 locali). Il match sarà trasmesso in esclusiva e in chiaro su Rai 2 e in streaming su Rai Play.

Camerun-Serbia, le formazioni ufficiali

CAMERUN (4-3-3): Epassy; Fai, Castelletto, N'Koulou, Tolo; Hongla, Anguissa, Kunde; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi. Ct: Song

A disposizione: Ngapandouetnbu, Ngom Mbekel, Wooh, Mbaizo, Ebosse, Ondua, Nkondou, Kunde, Marou, Ngamaleu, Nsame, Bassogog, Aboubakar.

SERBIA (3-4-2-1): V.Milinkovic-Savic; Pavlovic, Veljkovic, Milenkovic, Maksimovic; Kostic, Lukic, Zivkovic; Tadic, A.Mitrovic, S.Milinkovic-Savic. Vlahovic. Ct: Stojkovic

A disposizione: Rajkovic, Dmitrovic, Babic, Erakovic, Racic, Grujc, Lazovic, Jovic, Ilic, Djuricic, Radonjic, Mladenovic, Gudelj, Vlahovic.

ARBITRO: Mohamed (Emirati Arabi)

Assistenti: Al-Hammadi e Al-Mahri

Quarto uomo: Nin

Var: Gallo

Avar: Juan Soto