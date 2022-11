Diretta Corea del Sud-Ghana ore 14: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AR-RAYYAN - Secondo turno della fase a gironi del Mondiale per Corea del Sud e Ghana che si affrontano alle ore 14. I sudcoreani sono reduci dalla buona prova d'esordio contro l' Uruguay (0-0). Resta in forte dubbio la presenza in difesa del napoletano Kim , afflitto da un problema muscolare alla coscia. I ghanesi non possono permettersi passi falsi e sono già ad un bivio dopo la sconfitta contro il Portogallo .

Dove e a che ora vedere Corea del Sud-Ghana: orari e canali

L'incontro tra Corea del Sud e Ghana, valido per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo H dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadio Education City alle ore 14 (16 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 2 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Probabili formazioni Corea del Sud-Ghana

COREA DEL SUD (4-2-3-1): Seunggyu; Moonhwan, Younggwon, Kim, Jinsu; Woo-Young, Inbeom; Son, Jaesung, Sangho; Uijo. CT: Bento. A disposizione: Bumkeun, Hyeonwoo, Jonggyu, Hong, Kwon, Guesung, Kangin, Taehwan, Yumin, Seungho, Changhoon, Wooyeong, Minkyu, Guesung. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Guesung.

GHANA (5-3-2): Ati Zigi; Seidu, Dijku, Amartey, Salisu, Baba; Kudus, Partey, Samed; A. Ayew, Williams. CT: Addo. A disposizione: Danlad, Nuredeen, Lamptey, Odoi, Mensah, Aidoo, Owusu, Semenyo, Fatawu, Kyereh, Afriyie, Sulemana, J. Ayew, Sowah, Bukari. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Iñaki, Seidu, A. Ayew, Kudus.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra)

Guardalinee: Beswick e Nunn

Quarto uomo: Ortega

Var: Kwiatkowski

Avar: Hernandez