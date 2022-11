Diretta Brasile-Svizzera ore 17: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Secondo turno della fase a gironi del Mondiale per Brasile e Svizzera che si affrontano alle ore 17. I verdeoro senza Neymar vogliono già da questa sera il passaggio del turno, concedendo spazio in attacco a Richarlison , protagonista di una doppietta nella gara d'esordio contro la Serbia . La Svizzera chiede strada e vuole fare la storia anche contro i verdeoro, dopo aver estromesso l'Italia dal Mondiale.

Dove e a che ora vedere Brasile-Svizzera: orari e canali

L'incontro tra Brasile e Svizzera, valido per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo G dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadium 974 di Doha alle ore 17 (19 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 2 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Probabili formazioni Brasile-Svizzera

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; E. Militao, Marquinos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Casemiro; Raphina, Paqueta, Vinicius Jr; Richarlison. CT: Tite. A disposizione: Weverton, Ederson, Dani Alves, Telles, Bremer, Fabinho, Bruno Guimaraes, Everton, Gabriel Jesus, Antony, Rodrygo, Pedro, Martinelli. Indisponibili: Danilo, Neymar. Squalificati: -. Diffidati:

SVIZZERA (4-1-4-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Frei; Shaqiri, Freuler, Xhaka, Vargas; Embolo. CT: Yakin. A disposizione: Omlin, Kobel, Koehn, Fernandes, Zakaria, Seferovic, Aebischer, Fassnacht, Comert, Sow, Schaer, Rieder, Jashari. Indisponibili: Okafor. Squalificati: -. Diffidati: Elvedi, Akanji.

ARBITRO: Barton (El Salvador)

Guardalinee: Zeegelaar-Moran

Quarto uomo: Martinzez

Var: Fischer

Avar: Villarreal