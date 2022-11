Diretta Portogallo-Uruguay ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL DAAYEN - Secondo turno della fase a gironi del Mondiale per Portogallo ed Uruguay che si affrontano alle ore 20. La squadra del ct Fernando Santos che farà a meno di Danilo infortunato, vuole staccare subito il pass qualificazione. L' Uruguay cerca i primi tre punti e si affiderà alla coppia d'attacco Suarez-Darwin Nunez per scardinare la difesa portoghese.

Dove e a che ora vedere Portogallo-Uruguay: orari e canali

L'incontro tra Portogallo e Uruguay, valido per il secondo turno della fase a gironi del Gruppo H dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Lusail di Al Daayen alle ore 20 (22 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Probabili formazioni Portogallo-Uruguay

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Raphael G.; Williams, Neves, Bruno Fernades; Bernardo, Ronaldo, Joao Felix. CT: Fernando Santos. A disposizione: Rui Patricio, José Sa, Dalot, Nuno Mendes, Antonio Silva,

Palhinha, Vitinha, Joao Mario, Matheus Nunes, André Silva, Leao, Ricardo Horta, Gonçalo Ramos. Indisponibili: Danilo, Otavio. Squalificati: -. Diffidati: Danilo, Bruno Fernandes.

URUGUAY (4-4-2): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Torreira, Betancur, De La Cruz; Darwin Nunez, Suarez. CT: Alonso. A disposizione: Muslera, Sebastian Sosa, Coates, Vina, Varela, Rodriguez, Vecino, Ugarte, Pellistri, De Arrascaeta, Facundo Torres, Canobbio, Maxi Gomez, Cavani. Indisponibili: Araujo. Squalificati: -. Diffidati: M. Caceres.

ARBITRO: Faghani (Iran)

Guardalinee: Mansouri e Abolfazli

Quarto uomo: Al Jassim

Var: Al-Marri

Avar: Evans