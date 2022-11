Bufera Messi: calcia la maglia del Messico, Canelo Alvarez minaccia di picchiarlo!

DOHA (Dubai) - La sconfitta contro l’Argentina non è stata accettata con sportività dai tifosi messicani. Non tanto per l’esultanza di Leo Messi, quanto per i festeggiamenti portati avanti a fine partita nello spogliatoio dell’Albiceleste. Le immagini, pubblicate dai social della Federazione argentina, mostrano i balli e i canti con cui i calciatori hanno celebrato il successo, ma un particolare non è sfuggito ai sostenitori messicani. Le immagini mostrano una maglia del Messico - presumibilmente quella scambiata da Messi - a terra, sul pavimento dello spogliatoio.