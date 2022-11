Camerun-Serbia, entra in campo un giocatore già ammonito: cosa è successo

Un giallo emotivo

Il primo vantaggio del Camerun aveva fatto balzare in piedi tutta la panchina africana, e nei festeggiamenti per la rete di Castelletto l’arbitro ha ravveduto un eccesso di esultanza. Per questo motivo, prima di riportare il pallone al centro del campo, il direttore di gara si è diretto verso Christian Bassogog mostrandogli il cartellino giallo. Ma nella ripresa, il ct camerunense Song non ha esitato a mandarlo in campo al posto di Toko Ekambi.