Galles-Inghilterra, il derby di William "finisce" in parità

DOHA (Qatar) - Profumo di derby in Qatar con Inghilterra e Galles che domani si sfideranno nell'ultima partita del gruppo B con i palio la qualificazione agli ottavi di finale. Derby che sarà ancor più speciale dalle parti della Casa Reale per il principe ereditario William , da anni a capo della Federcalcio inglese e, dallo scorso mese di settembre, principe del Galles.

Come un vero regnante: "Tiferò per entrambe"

Dopo il disappunto gallese per la visita al quartier generale della nazionale dei Tre Leoni, lo stesso Principe aveva tenuto a precisare: "Sostengo entrambe le nazionali. Ho sempre tifato Inghilterra da bambino, nel calcio. Nel rugby ho invece sempre sostenuto il Galles e non la nazionale inglese. In ogni modo, quest'anno ai mondiali in Qatar tifo tutte e due, così non posso sbagliarmi".