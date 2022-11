Diretta Olanda-Qatar ore 16: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming

AL KHOR - Allo Stadio Al Bayt di Al Khor alle ore 16 (18 locali) va in scena Olanda - Qatar , gara valida per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo A del Mondiale. Gli Oranje di Van Gaa l vogliono ritrovare gioco e qualità nell'ultimo match della fase a gironi. Per Gakpo e compagni serve una vittoria per assicurarsi la vetta nel proprio gruppo, dopo la vittoria al debutto contro il Senegal e il pari con l' Ecuador . Di fronte il Qatar di Felix Sanchez già eliminato e voglioso di regalare una gioia al pubblico di casa dopo le deludenti apparizioni nelle primi due gare.

Dove e a che ora vedere Olanda-Qatar: orari e canali

L'incontro tra Olanda e Qatar, valido per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo A dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma allo Stadio Al Bayt di Al Khor alle ore 16 (18 locali). Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui Olanda-Qatar in diretta sul nostro sito

Le formazioni ufficiali di Olanda-Qatar

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Ake; Dumfries, De Roon, De Jong, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. Ct: Van Gaal.

QATAR (5-3-2): Barsham; Mohammad, Pedro Miguel, Koukhi, Hassan, Ahmed; Al Haydos, Madibo, Hatem; Almoez Ali, Afif. Ct: Sanchez.

ARBITRO: Gassama (Ghana)

ASSISTENTI: Noupue (Camerun) e Abourelregal (Egitto)

IV UOMO: Ma Ning (Cina)

VAR E AVAR: Jiye-Zourak (Marocco)