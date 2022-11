Ascolti Mondiali, 6.500.000 spettatori per CR7

È ancora il Mondiale del Qatar a dominare la prima serata televisiva: il 2-0 del Portogallo sull'Uruguay, in onda ieri, lunedì 28 su Rai 1, è stato seguito complessivamente da 6 milioni e 493mila telespettatori pari al 29% di share. In evidenza, in particolare, il secondo tempo con 6 milioni e 671 mila e il 29,3% di share e punte che hanno raggiunto il 31,8% di share e 7milioni 200mila. Sempre su Rai1 "Il circolo dei mondiali" ha registrato il 10,2% di share con un seguito di 1 milione e 908mila telespettatori.

Su Rai 2, invece, il 3-3 tra Camerun e Serbia, in onda alle 11, è stato visto da 1 milione e 444 mila telespettatori, con share del 18,2%, mentre il 3-2 con cui il Ghana ha battuto la Corea ha appassionato 1 milione e 829mila spettatori, con il 15,7% di share.