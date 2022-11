Diretta Australia-Danimarca ore 16: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Danimarca e Australia si affrontano per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo D del Mondiale in Qatar. Dopo il ko contro la Francia di sabato, i danesi sono obbligati a vincere; all'Australia invece potrebbe bastare anche un pareggio per accedere agli ottavi. Curiosità: gli oceanici potrebbero qualificarsi alla fase a eliminazione diretta di un Mondiale per la seconda volta in sei partecipazioni, dopo esserci riusciti nel 2006 in Germania.