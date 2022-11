Diretta Tunisia-Francia ore 16: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AR-RAYYAN - Tunisia e Francia si affrontano oggi alle ore 16, nell'ultimo turno della fase a gironi del gruppo D di Qatar 2022. I tunisini sono obbligati a vincere per sperare nel passaggio agli ottavi e per i calciatori sarà una sfida dal sapore speciale, visto che in tanti sono nati e vivono in Francia. Nei transalpini invece, Deschamps farà turnover visto che il passaggio del turno è già stato messo in cassaforte.

Dove e a che ora vedere Tunisia-Francia: orari e canali

L'incontro tra Tunisia e Francia, valido per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo D dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 (18 locali) allo stadio dell'Education City di Ar-Rayyan. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui Tunisia-Francia in diretta sul nostro sito

Probabili formazioni Tunisia-Francia

TUNISIA (3-4-2-1): Dahmen; Bronn, Talbi, Meriah; Kechrida, Skhiri, Laidouni, Abdi; Msakni, Sliti; Khazri. Ct: Kadri. A disposizione: Ben Said, Hassen, Balbouli, Ghandri, Ifa, Maaloul, Drager, Slimane, Ali Ben Romdhane, Sassi, Chaaleli, Mejbri, Jebali, Jaziri, Yassine Khenissi. Indisponibili: - Squalificati: - Diffidati: Khenissi, Sassi, Laidouni, Abdi.

FRANCIA (4-3-3): Mandanda; Pavard, Varane, Konate, Kamavinga; Fofana, Tchouameni, Griezmann; Coman, Thruram, Mbappe. Ct: Deschamps . A disposizione: Lloris, Areola, Koundé, Saliba, Upamecano, Disasi, T. Hernandez, Guendouzi, Rabiot, Veretout, O. Dembélé, Kolo Muani, Giroud. Indisponibili: L. Hernandez, Benzema. Squalificati: - Diffidati: Koundé.

ARBITRO: Conger (Nuova Zelanda)

Guardalinee: Rule (Nuova Zelanda) e Makasini (Tonga)

IV uomo: Mukansanga (Ruanda)

Var: Al-Marri (Qatar)

Avar: Bin Jahari (Singapore)