Arabia Saudita-Messico 0-2 diretta: Martin e Chavez in gol

LUSAIL (QATAR) - Vincere sperando in un risultato favorevole in Polonia-Argentina. Questo il piano dell'Arabia Saudita e del Messico che si sfidano oggi (mercoledì 30 novembre, ore 20 italiane) all'Iconic Stadium di Losail nel match valido per la terza e ultima giornata del Gruppo D dei Mondiali in Qatar. La nazionale araba guidata dal ct francese e giramondo Hervé Renard (sorprendentemente vittoriosa all'esordio contro gli argentini), ha gli stessi punti della Seleccion e segue a -1 i polacchi capolista, mentre i messicani (guidati in campo da Lozano del Napoli) sono fermi a quota un punto ma con un successo hanno possibilità di qualificazione. Di seguito la diretta...