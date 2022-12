Diretta Canada-Marocco ore 16: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

DOHA - Canada e Marocco si affrontano oggi alle ore 16, nell'ultimo turno della fase a gironi del gruppo F di Qatar 2022. Il Marocco vuole una storica qualificazione, che tra l'altro manca dal 1986. Gli africani non hanno mai perso nei tre precedenti contro il Canada in tutte le competizioni (2 vittorie e un pari), l’ultimo dei quali è stato il successo per 4-0 in amichevole disputata nell’ottobre 2016. I canadesi, già eliminati, vogliono comunque chiudere al meglio questo Mondiale per regalare una gioia ai propri tifosi.

Dove e a che ora vedere Canada-Marocco: orari e canali

L'incontro tra Canada e Marocco, valido per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo F dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 (18 locali) allo stadio Al Thumama di Doha. Sarà visibile in diretta in esclusiva su RaiSport in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui Canada-Marocco in diretta sul nostro sito

Probabili formazioni Canada-Marocco

CANADA (4-4-2): St Clair; Johnston, Vitoria, Miller, Adekugbe; Buchanan, Kone, Eustquio, Hoillet; Davies, J. David. Ct: Herdmann. A disposizione: Borjan, Pantemis, Waterman, D. Cornelius, Laryea, Piette, Fraser, Hutchinson, Osorio, Kaye, Wotherspoon, Millar, Larin, Ugbo, Cavallini. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Davies, Johnston, Buchanan, Miller.

MAROCCO (4-3-3): Bono; Akimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Amrabat, Ounahi, Amallah; Zyiech, En-Nessyri, Boufal. Ct: Regragui. A disposizione: El Kajoui, Hamdallah, Zaroury, Sabiri, Aboukhlal, Chair, Ezzalzouli, El Yamiq, Sari, Cheddira, Tagnaouti, El Khannouss, Benoun, Attiat-Allah, Jabrane. Indisponibili: -. Squalificati: -.

Diffidati: Sabiri, Amrabat.

ARBITRO: Claus (Brasile)

Guardalinee: Figueiredo e Simon (Brasile)

Quarto uomo: Yamashita (Giappone)

Var: Bascunan (Cile)

Avar: Martinez Munuera (Spagna)