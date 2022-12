Diretta Croazia-Belgio ore 16: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AL-RAYYAN - Croazia e Belgio si affrontano oggi alle ore 16, nell'ultimo turno della fase a gironi del gruppo F di Qatar 2022. Il Belgio è davanti a un bivio: deve vincere per accedere agli ottavi. Come detto anche dal ct Martinez nel pre-partita, un pareggio sarebbe la fine di tutto. Più "distesa" la Croazia che per superare il girone gli basterà non perdere.

Dove e a che ora vedere Croazia-Belgio: orari e canali

L'incontro tra Croazia e Belgio, valido per il terzo e ultimo turno della fase a gironi del Gruppo F dei Mondiali di Qatar 2022, è in programma alle ore 16 (18 locali) allo stadio Aman bin Ali di Al-Rayyan. Sarà visibile in diretta in esclusiva su Rai Uno in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming.

Segui Croazia-Belgio in diretta sul nostro sito

Probabili formazioni Croazia-Belgio

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. Ct: Dalic. A disposizione: Ivusic, Grbic, Sutalo, Erlic, Vida, Barisic, Stanisic, Jakic, Sukic, Pasalic, Majer, Vlasic, Orsic, Petkovic, Budimir. Indisponibili: -.Diffidati: -. Squalificati: -.

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Castagne, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. Ct: Martinez. A disposizione: Casteels, Mignolet, Debast, Faes, Theate, Dendoncker, T. Hazard, Vanaken, De Ketelaere, Trossard, Doku, Lukaku, Mertens, Openda. Indisponibili: -. Diffidati: Carrasco, Meunier.

Squalificati: Onana.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra)

Guardalinee: Beswick e Nunn (Inghilterra)

Quarto uomo: Kovacs (Romania)

Var: Fritz (Germania)

Avar: Kwiatkowski (Polonia)