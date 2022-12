Diretta Giappone-Spagna ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

AR-RAYYAN - Giappone e Spagna si affrontano alle ore 20, nell'ultimo turno della fase a gironi del gruppo E di Qatar 2022. La Roja vuole vincere per assicurarsi il primo posto nel raggruppamento, ma il Giappone non regalerà nulla visto che è ancora in corsa per la qualificazione. Curiosità: la Spagna ha vinto l'unico precedente contro il Giappone in tutte le competizioni: successo in amichevole, 1-0 nell'aprile 2001. Il Giappone potrebbe qualificarsi per la fase a eliminazione diretta in due Mondiali consecutivi per la prima volta nella sua storia. In tal caso, Hajime Moriyasu sarebbe il terzo allenatore giapponese a guidare gli asiatici nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale, dopo Takeshi Okada nel 2010 e Akira Nishino nel 2018.